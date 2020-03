Turismo Versilia, Forte dei Marmi emana un bando per costituire la consulta

Ora come mai nel turismo è bene fare rete. Ed è Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, Comune capofila dell’ambito turistico Versilia che comprende i Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio, ad emanare un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ai fini della costituzione della Consulta Otd.

In base alla normativa infatti, per ogni ambito turistico deve essere costituito un Osservatorio turistico di destinazione composto dai seguenti organi di gestione: la consulta, il comitato di indirizzo ed il responsabile tecnico-amministrativo.

La consulta, in particolare, deve essere composta, oltre che dai rappresentanti dei Comuni aderenti, da esperti o portatori di interesse in rappresentanza almeno delle seguenti categorie operanti sul territorio dei Comuni di Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio, anche da associazioni di categoria delle imprese del turismo dell’ambito che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico del Turismo, organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rappresentanti delle istituzioni culturali intercomunali maggiormente rappresentative a livello di ambito, dei musei e dei parchi, rappresentanti delle associazioni Pro loco per ogni Comune e associazioni dei consumatori.

L’invito dunque è rivolto alle suddette categorie e ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al Comune di Forte dei Marmi, in quanto responsabile della gestione associata, l’apposita domanda secondo il modello presente sul sito del Comune, designando contestualmente il proprio rappresentante.

La partecipazione dei rappresentanti alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 10 aprile prossimo, in uno dei seguenti modi: con mail all’indirizzo di posta elettronica ambitoturisticoversilia@comunefdm.it, a mezzo raccomandata A.r all’ufficio Protocollo di Forte dei Marmi, tramite consegna a mano sempre all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi.

Il Comune di Forte dei Marmi, sentito il parere della conferenza dei sindaci dell’Ambito, si riserva di valutare l’ammissione in base alla compatibilità delle finalità dei soggetti richiedenti con quelle della Consulta.

Saranno poi nominati i membri della Consulta e, contestualmente, ne convocherà la seduta di insediamento. La Consulta così costituita potrà essere modificata in ogni tempo su richiesta dei rappresentanti dei Comuni associati al fine di apportare eventuali migliorie legate ai mutamenti della situazione di contesto.