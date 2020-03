Pietrasanta, manager dona 2500 mascherine ai volontari

Sono 2500 le mascherine arrivate al Comune di Pietrasanta grazie alla donazione di un manager locale. Gli strumenti di prima necessità per contrastare l’emergenza sanitaria sono state già distribuite ad associazioni e volontari impegnati in prima linea per garantire assistenza e sostegno alle famiglie della comunità.

La fornitura di dispositivi di protezione individuale, mascherine in particolare ma anche 50 tute e 300 paia di guanti mono uso, dalla Cina sono arrivati a Pietrasanta, dopo una lunga trafila burocratica. “Un grazie va anche ai contatti del senatore Massimo Mallegni, che ha sbloccato la spedizione e al coordinamento del capo di gabinetto Adamo Bernardi – spiega il primo cittadino -. Le mascherine sono state consegnate direttamente dal manager Federico Lucchesi, pietrasantino di adozione, che attraverso i suoi contatti in Cina è riuscito a far arrivare il materiale”. Alberto Giovannetti ha colto l’occasione per rivolgere un invito a chi può aiutare.

“È questa l’occasione per aiutare gli altri, la comunità, i nostri volontari e i nostri medici, infermieri e farmacisti, forze dell’ordine e strutture impegnate nell’emergenza – afferma il primo cittadino -. Possiamo aiutarli anche solo rispettando le regole: uscire, senza una reale necessità ed urgenza, espone prima di tutto loro, che dovranno assisterci, a rischi troppo grandi. Evitiamo comportamenti irresponsabili”. La mascherine sono state destinate alla Consulta del volontariato che in queste settimane sta lavorando, insieme alle associazioni, per garantire assistenza e servizi essenziali. Una parte delle mascherine è rimasta in dotazione al personale del Comune di Pietrasanta. “Ringrazio il manager Lucchesi – spiega ancora Giovannetti -. So che non è stato facile, per le ragioni che possiamo immaginare, per farci arrivare questa fornitura. Dietro questo risultato c’è il lavoro di tanta gente che si è adoperata per consentirci di metterle a disposizione della comunità”.

Il sindaco rivolge un altro ringraziamento alle sarte volontarie che hanno cucito decine e decine di mascherine per i volontari ma anche a quei cittadini che per età e problemi di salute si erano rivolti alla onsulta del volontariato. “Le ringrazio una ad una: Simona Buratti, Monica Pardini, Michaela Gherarducci, Ombretta Biagetti, Liana Bandini, Monica Da Prato, Sabina Palagi, Giovanna Landi, Lucia Brunini, Maria Teresa Ulivi, Roberta Vezzoni – conclude Giovannetti – Grazie a nome di tutta la comunità”.