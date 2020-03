In Versilia 18 nuovi contagiati. I casi totali salgono a 125

Sono 18 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Versilia nel giorno in cui in Toscana si sono superati i 2mila casi.

In Versilia i contagi totali sono 125, con l’incremento dei 18 casi di oggi. “Negli ultimi tre giorni avevamo avuto relativamente pochi contagi“, ha detto il sindaco di Viareggio che ha informato che nel comune sono 5 i nuovi casi di tamponi positivi.

Purtroppo si deve registrare anche il decesso di un 83enne: “Ci stringiamo attorno alla famiglia e mandiamo loro le nostre sentite condoglianze”, ha detto il primo cittadino nel suo messaggio quotidiano, ringraziando anche i cittadini per aver rispettato le restrizioni per evitare il diffondersi del contagio.