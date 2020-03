Forte dei Marmi, pizza gratuita per i cittadini in carico ai servizi sociali

Domani sera (24 marzo) la pizzeria Wood di via Michelangelo preparerà pizza gratuita per i cittadini in carico ai servizi sociali. Un’altra iniziativa di solidarietà a Forte dei Marmi, resa possibile dalla generosità di più persone. A partire dai ragazzi titolari del noto locale che hanno deciso di contribuire con una delle cose che sanno fare meglio, la pizza, a favore di chi ha più difficoltà già nella vita di tutti i giorni, a maggior ragione in questo periodo di emergenza e isolamento.

E così si sono messi in contatto con l’amministrazione comunale, in particolare con la presidente del consiglio comunale e delegata al sociale Simona Seveso, per coordinarsi e donare una serata speciale ai cittadini in carico ai servizi sociali. Ad aggiungersi alla catena di solidarietà ci hanno pensato poi la Croce Verde e la Misericordia che hanno messo a disposizione alcuni operatori e mezzi per fare le consegne a domicilio.