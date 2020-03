Tamponi, Montemagni (Lega) : “Priorità al personale sanitario”

Tamponi a tutto il personale sanitario in servizio all’ospedale Versilia. A ribadirne l’urgenza è la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni che esorta la Asl a muoversi in questa direzione, dando priorità a chi opera in ospedale.

“Siamo perfettamente consapevoli – afferma Elisa Montemagni – che, visto il periodo convulso, determinate tempistiche d’intervento non siano così, purtroppo, stringenti, ma bisogna impegnarsi al massimo per far sì che, ad esempio, tutto il personale sanitario in servizio all’ospedale Versilia sia sottoposto a tampone per verificarne l’effettivo stato di salute. Da più parti arrivano accorati appelli in tal senso ed anche noi sollecitiamo affinché dalle parole si passi a fatti concreti. Ogni giorno che trascorre – precisa l’esponente leghista – potrebbe, infatti, accrescersi il numero di medici ed infermieri contagiati e ciò creerebbe delle deleterie conseguenze, facilmente e drammaticamente immaginabili. Esortiamo, quindi, l’Asl competente a muoversi in tal senso, dando la priorità a chi opera in ospedale. Chi, con abnegazione e coraggio lavora al Versilia – conclude Elisa Montemagni – deve avere la certezza, per se stesso, i pazienti ed i propri familiari, di essere in buone condizioni fisiche e non potenzialmente positivo al Coronavirus”.