Ex collegio Colombo, approvato il progetto di restauro

È stato approvato il progetto definitivo per il recupero dell’ex collegio Colombo. Con un decreto deliberativo firmato dal presidente della Provincia Luca Menesini, l’ente di palazzo Ducale ha infatti dato il via libera al piano di interventi di restauro, miglioramento sismico e adeguamento alla normativa all’incendio della struttura dell’Istituto alberghiero Marconi di Viareggio in via Petrarca. Un progetto che prevede un investimento complessivo di oltre 6,5 milioni di euro, che vedrà partire nel giro di qualche mese la gara di appalto per il primo lotto dell’intervento già finanziato per 1 milione e 20 mila euro con fondi Miur e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

Si tratta di lavori che riguarderanno il blocco centrale dell’edificio realizzato negli anni ’30 con la demolizione e la ricostruzione di alcune parti e il consolidamento dei solai. In un secondo momento, qualora sia possibile accedere ai fondi della terza annualità del programma edilizia scolastica 2018 – 2020 per i quali è in corso la presentazione alla Regione dell’aggiornamento del livello progettuale (passando dal progetto preliminare al definitivo), la Provincia procederà ad elaborare il progetto esecutivo di consolidamento degli altri blocchi dell’ex collegio Colombo, e a realizzare l’intervento complessivo di restauro, riqualificazione funzionale, impiantistica ed efficientamento energetico a cui si affianca, lo ricordiamo, anche la costruzione del nuovo edificio che ospiterà i nuovi laboratori di cucina della scuola alberghiera il cui costo è già coperto da finanziamento proprio dell’ente.

In questi ultimi mesi, nell’ambito dell’intervento per il nuovo collegio Colombo, la Provincia ha affidato vari incarichi correlati al progetto che spaziano dalle indagini geognostiche alla verifica di vulnerabilità sismica, dalla nomina del coordinatore della sicurezza fino all’attività di progettazione strutturale, al supporto per la progettazione architettonica e dei nuovi impianti dell’edificio scolastico.