Forte dei Marmi, consegnate le prime 1.500 mascherine

Le prime 1500 mascherine di tipo chirurgico sono state consegnate personalmente dal sindaco Bruno Murzi e dalla vicesindaco Graziella Polacci alla Croce Verde e alla Misericordia.

Acquistate tramite la Multiservizi, i dispositivi verranno assegnati previa prenotazione fino ad un massimo di tre per nucleo familiare.

“Si tratta di un primo lotto .- evidenzia il primo cittadino – per la prossima settimana attendiamo l’arrivo di altre duemila mascherine. Come ho più volte ripetuto, indossate la mascherina perché protegge gli altri, ma se tutti la indossiamo nel momento in cui ci rechiamo fuori per quelle che sono le situazioni di stretta necessità, ci proteggiamo reciprocamente. Conto di riuscire piano piano a coprire il bisogno di tutta la mia comunità e reperire al più presto altre mascherine”.

Per la prenotazione delle stesse è possibile farlo o alla Croce Verde, telefono 0584 874013 (consegna direttamente a domicilio tramite i propri operatori) oppure alla Misericordia, tel. 0584 752149 e n. Verde 800700711 (appuntamento per consegna a casa).