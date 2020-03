Coronavirus, a Pietrasanta minuto di silenzio in ricordo delle tre vittime

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio per le vittime del Covid-19. Anche Pietrasanta ha aderito all’iniziativa di Anci per ricordare le vittime del coronavirus in programma domani (31 marzo) alle 12. Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ricorderà le tre vittime pietrasantine cadute a causa del virus Pierangelo Giovanni, Rosa Anna Tabarrani, Piero Bertagna e renderà onore al sacrificio e all’impegno degli operatori sanitari e di tutti coloro che sono impegnati in prima linea per affrontare l’emergenza.

“Invito tutti i cittadini – spiega il primo cittadino – a fermarsi alle 12 nelle proprie abitazioni per ricordare le vittime con un minuto di silenzio. Sarà un momento per ritrovare nel dolore e nella sofferenza di questa emergenza storica, per tutta l’umanità, il senso e lo spirito di comunità che sta lottando contro un nemico invisibile che ci sta portando via lentamente familiari, parenti, amici, conoscenti. Ma sarà anche un momento per affermare la nostra resilienza e per la nostra fermezza nel vincere questa battaglia”.