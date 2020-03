Emergenza sanitaria, Pistoia (Fdi): “I senzatetto sono un problema da risolvere”

“I senzatetto un problema da risolvere”. Così il portavoce di Fratelli d’Italia Giovani Viareggio e Torre del Lago Leonardo Pistoia fa luce sulle difficoltà delle persone senza dimora che si trovano ad affrontare una situazione di emergenza, rivolgendo un appello all’amministrazione comunale.

“Dove dormono coloro che per vari motivi non hanno la possibilità di avere una dimora né tantomeno una protezione, anche e soprattutto in un momento di emergenza sanitaria come questo? Non lo sappiamo – afferma Pistoia -. Sui social appaiono diverse segnalazioni da parte di cittadini, ma l’amministrazione comunale sembra non interessarsene. Attendiamo una risposta ma soprattutto una soluzione a questo ormai annoso problema, che si aggiunge a quello dello spaccio di droga che, purtroppo, non ha visto un calo nemmeno in un momento così difficile e delicato come quello che stiamo vivendo, soprattutto nella zona di Torre del Lago”.