Seravezza, al via la consegna gratutita di mascherine su prenotazione

Saranno in distribuzione da questa settimana le mascherine che il Comune di Seravezza ha messo gratuitamente a disposizione dei cittadini per proteggersi dal contagio da coronavirus. I dispositivi (un pacchetto da 10 mascherine per ogni nucleo familiare) saranno consegnati a domicilio dal personale della Protezione civile comunale.

Non occorrerà quindi recarsi in nessun centro di ritiro, evitando così spostamenti o assembramenti. Per richiedere le mascherine sarà sufficiente chiamare a partire da domani (31 marzo) i numeri telefonici 0584 757775 e 0584 757776. Gli operatori della Protezione civile chiederanno di lasciare nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico al quale si è sempre reperibili. La consegna delle mascherine a domicilio avverrà a partire da mercoledì (1 marzo). Il Comune assicura che ci saranno mascherine a sufficienza per tutti coloro che ne faranno richiesta e invita i cittadini che non ne hanno urgenza a scaglionare le chiamate nell’arco della giornata e nei giorni successivi.