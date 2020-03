Coronavirus, Il consiglio comunale di Viareggio si riunirà online una volta a settimana

Il consiglio comunale di Viareggio si riunirà una volta a settimana in modalità virtuale, sulla piattaforma che tutti i consiglieri hanno avuto modo di sperimentare in questi giorni. Ad annunciarlo è il sindaco, Giorgio Del Ghingaro: “La presidente del consiglio comunale, Paola Gifuni, mi ha informato che i consiglieri hanno accolto la proposta fatta dal sottoscritto nel corso dell’ultima seduta e il prossimo appuntamento è già fissato per venerdì alle 10“.

“Avevo chiesto ai consiglieri lo sforzo di una riunione periodica, a scadenza settimanale, perché tutti siano informati e tutti possano essere ambasciatori e collegamento con territorio. Là dove la crisi è più dura. Perché vicino all’emergenza sanitaria, abbiamo quella sociale ed economica da gestire: due aspetti della situazione che l’Italia intera sta vivendo che non possiamo sottovalutare – afferma il sindaco – C’è un’emersione di nuovi poveri altissima: andranno prese decisioni importanti e dovremo farlo insieme. Senza strumentalizzazioni politiche o protagonismi. Così come insieme dovremo valutare modalità di distribuzione dei contributi che arriveranno dallo Stato”.

“Apprezzo la nota del Pd della Versilia che condivide il mio richiamo ad atteggiamenti istituzionali – conclude – dobbiamo dare le garanzie al nostro territorio che saremo in grado di ripartire, con le risorse e le forze necessarie. La situazione è molto grave: auspico un lavoro congiunto e obiettivi condivisi”.