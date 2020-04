Emergenza virus, Massarosa potenzia assistenza a donne vittime di violenza

La violenza contro le donne non si ferma neanche con l’emergenza coronavirus. Ma non si ferma neanche l’assistenza e l’aiuto offerto dallo sportello per le donne.

L’assessore alle pari opportunità del Comune di Massarosa Elisabetta Puccinelli ricorda che anche in questo periodo è attiva l’assistenza alle donne vittime di abuso o di violenza. “A tutte le donne che stanno vivendo con difficoltà l’obbligo di rimanere chiusi in casa – dice Puccinelli – dobbiamo ricordare che non sono sole: ci sono donne, come loro, che hanno già passato situazioni simili e a volte anche peggiori, pronte a dare una mano, pronte a dare supporto e aiuto, in completa sicurezza. E assieme a loro ci sono valide ed esperte professioniste pronte a dare una mano, un consiglio, un conforto”.

Il servizio di assistenza alle donne in questo periodo è stato potenziato. Accanto al consueto numero verde per parlare con una operatrice (800.800.811) è stato infatti attivato anche un numero per poter inviare un sms o un messaggio whatsapp: 334.3485842. Ovviamente l’indicazione, in caso di pericolo, è di telefonare immediatamente al 112.