Passeggiate genitore-figlio consentite, Del Ghingaro dice no

Il sindaco di Viareggio dice no. No alla possibilità concessa dal Viminale alla passeggiate genitore figlio, mentre vanno avanti le misure restrittive per gli spostamenti dovute al rischio contagio da coronavirus.

“Non si può implorare tutti a non uscire per settimane e settimane – scrive Del Ghingaro – e poi trovarsi una circolare del Viminale che permette la passeggiata genitore figlio. Immaginiamoci cosa succederà, tutti gli sforzi fatti potrebbero diventare inutili. Farò tutto quanto nelle mie possibilità di sindaco per evitare una roba del genere. No, questa volta dico no”.