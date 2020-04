Buoni spesa e donazioni, appello di Del Ghingaro alla comunità

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, in un breve video postato questa mattina (2 aprile) sul suo profilo Facebook ha ripetuto le modalità messe in campo per sostenere le persone economicamente più fragili nel corso dell’emergenza Covid-19.

“Ieri in giunta abbiamo approvato i buoni spesa per i cittadini residenti a Viareggio che in questo momento soffrono di più. Un sostegno arrivato ai Comuni dal ministero per le fasce più deboli. Sul sito istituzionale – ha spiegato Del Ghingaro – ci sono i moduli per presentare la domanda di contributo”.

“Hanno accesso al voucher per la spesa di generi alimentari, in via prioritaria, coloro che al momento non beneficiano di altri contributi, come quello di disoccupazione, di cassa integrazione o il reddito di cittadinanza. Si può ricevere il buono spesa in due modi: o recandosi direttamente agli uffici, e questo vale per le persone che possono muoversi in sicurezza. Altrimenti – prosegue Del Ghingaro – ogni 15 giorni i volontari delle associazioni che collaborano con il Comune nella gestione di quest’emergenza provvederanno a rifornire chi ha fatto domanda”.

“Speriamo che il fondo stanziato dal ministero possa essere rimpinguato: 333mila euro, purtroppo, non dureranno molto. Per questo abbiamo voluto, in autonomia, fare anche la nostra parte e sempre ieri la giunta di Viareggio ha approvato un altro provvedimento per aiuti mirati ai nuclei familiari più in difficoltà: è stato istituito un conto corrente per le donazioni. Si chiama Viareggio nel cuore e il Comune lo ha già sostenuto con 100mila euro: si invitano tute le persone che possono a fare la propria parte per sostenere l’intera comunità”.

Cittadini e imprese possono donare con bonifico sul conto corrente Intesa San Paolo IT56P0306924888100000300015 intestato al Comune di Viareggio con causale ‘emergenza coronavirus’.