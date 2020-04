Viareggio, sospesi i pagamenti per i servizi all’infanzia

L’amministrazione comunale di Viareggio, con delibera di giunta, ha sospeso i pagamenti delle rette dei servizi all’infanzia dal mese di marzo fino alla ripresa del servizio. Una sospensione che riguarda sia nidi d’infanzia e centro bambini e famiglie Volo di Favola. I cittadini che avevano già saldato la retta del mese di marzo hanno diritto a richiedere il rimborso della somma versata, decurtata delle eventuali pendenze non pagate relative ai mesi precedenti.

Per fare la richiesta è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito di iCare e inviarlo all’indirizzo mail mf.amministrazione@icareviareggio.it. Nel caso non pervenisse la richiesta di rimborso iCare tratterrà la somma versata in conto per quote future.