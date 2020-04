Buoni alimentari, pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse

Il Comune di Forte dei Marmi ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse degli esercenti di attività del settore alimentare e di vendita di prodotti per l’igiene della persona e della casa all’accettazione dei buoni spesa valevoli per l’acquisto di queste tipologie di prodotti, assegnati dal Comune stesso a cittadini/nuclei familiari in situazione di difficoltà, per fronteggiare il grave disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19.

Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande superalcooliche. Ciascuna ditta interessata dovrà manifestare la propria disponibilità all’iniziativa utilizzando a tal fine il modello appositamente predisposto e scaricabile dal sito del comune www.fortedeimarmi.lu.it nella home page alla sezione Notizie utili sul coronavirus.

Il modello completo in tutte le sue parti dovrà pervenire tramite Pec all’indirizzo protocollo@comune.fortedeimarmi.lu.it o posta elettronica ordinaria all’indirizzo sociale@comunefdm.it, entro Ie ore 12,30 di martedì 7 aprile 2020.

L’elenco delle attività aderenti sarà pubblicato sul sito internet del Comune e ne sarà data informazione ai beneficiari dei buoni spesa.

Le adesioni pervenute successivamente saranno inserite sul sito al momento della ricezione

Per informazioni è possibile contattare il servizio sociale del Comune (sociale@comunefdm.it -0584280221/229).