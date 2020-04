Emergenza covid19, consiglio comunale in videoconferenza a Pietrasanta

Il Comune di Pietrasanta sarà tra i primi comuni a sperimentare il consiglio comunale in videoconferenza. Sindaco, membri della giunta e consiglieri comunali si siederanno sui banchi virtuali del consiglio comunale grazie alla modernissima piattaforma Cisco Webex connettendosi dalle proprie abitazioni. I cittadini potranno seguirlo da casa, in diretta, sulla pagina ufficiale del Comune di Pietrasanta.

Al centro del consiglio comunale in programma lunedì (6 aprile) alle 14,30. Tanti i punti all’ordine del giorno a partire dall’emergenza sanitaria passando per bilancio e programmazione delle opere pubbliche. Ecco tutti i punti: Question time presentata dal gruppo del Pd in merito a disposizione sull’attuazione di misure preventive contro la diffusione di Covid19.