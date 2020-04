Massarosa, al via la distribuzione delle mascherine

Sono 50 mila le mascherine in arrivo al Comune di Massarosa. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dotare tutti i cittadini dello strumento di protezione individuale per contenere la diffusione del virus. Una volta terminata la consegna sul territorio scatterà l’obbligo di indossarla per uscire all’aperto.

“Fino ad oggi con le poche a disposizione siamo stati costretti a fare delle scelte, dando delle priorità e rifornendo chi fa assistenza dalla Misericordia alle associazioni di volontariato, forze dell’ordine e alle aziende per i dipendenti che ancora lavorano, e non riuscendo a soddisfare tutte le necessità – spiega l’amministrazione -. Ci stiamo attivando per iniziare immediatamente, appena le riceveremo, la distribuzione a domicilio per le famiglie di Massarosa, impresa non facile su un territorio di oltre 69 chilometri quadrati e 16 frazioni con 9 mila 120 famiglie da raggiungere. Ma che grazie al fondamentale supporto e collaborazione delle nostre associazioni di volontariato che hanno aderito con entusiasmo siamo sicuri di riuscire in breve tempo. Solo in situazioni particolari verranno predisposti dei punti di consegna che verranno comunicati in seguito”.

“Terminata la consegna, che verrà comunicata, scatterà l’obbligo a pena di sanzione di indossarle in tutte le uscite dal proprio domicilio, ma raccomando che fin dal momento del ricevimento tutti quelli che ne sono stati forniti comincino ad adoperarle per farsi trovare pronta quando la Regione Toscana predisporrà l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale all’esterno delle abitazioni in tutte le circostanze, pubbliche o private, in cui non è sufficiente la distanza sociale per garantire una protezione primaria delle persone – va avanti il primo cittadino-. Ricordo che la principale misura da continuare ad adottare è rimanere a casa propria limitando anche le uscite consentite allo stretto indispensabile e che questa dotazione di protezione non deve oggi far abbassare la guardia a nessuno, anzi. Dalle stime la fornitura in arrivo dovrebbe essere sufficiente per fornire 2 mascherine a persona. Ringrazio di cuore tutte le nostre associazioni per la disponibilità ricevuta e il grande fondamentale compito di cui si fanno carico”.