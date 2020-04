Massarosa, già 50 denunce e sanzioni dal via al lockdown

Oltre 1500 veicoli fermati e 50 persone sanzionate o denunciate. Proseguono i controlli da parte della polizia municipale e dei carabinieri di Massarosa sul territorio comunale per far rispettare i decreti ministeriali per emergenza coronavirus.

“Proprio ieri – commenta il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – mi è capitato di fare un giro per il territorio. Nonostante fosse domenica e nonostante il bel tempo devo dire che i massarosesi si sono comportati bene. A parte qualche rara eccezione non c’era gente in giro, non c’erano assembramenti”. Non sempre però le cose sono andate come ieri. La sola polizia municipale infatti in queste prime settimane di stop forzato ha fermato e controllato 1515 veicoli. Non tutti avevano validi ed oggettivi motivi per non essere in casa e infatti sono state 28 in tutto per persone denunciate ed altre 22 le persone sottoposte a sanzione amministrativa.