Stabilimenti balneari, Montemagni (Lega): “Permettere ai titolari di svolgere lavori di mauntenzione”

Un permesso per svolgere lavori di manutenzione e di conservazione alle strutture per chi possiede uno stabilimento balneare. E’ questa la richiesta della capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni, considerate le ripercussioni economiche dell’emergenza coronavirus.

“Considerato che l’emergenza determinata dal coronavirus- afferma Montemagni – comporterà pesanti ripercussioni economiche per chi possiede uno stabilimento balneare, riteniamo sia importante, al pari di quanto accordato agli omologhi dell’Emilia Romagna, permettere agli stessi operatori, quantomeno, di potere svolgere, ferme restando le dovute precauzioni, lavori di manutenzione e conservazione delle loro strutture. Un nostro specifico atto chiede quindi alla giunta di attivarsi col Ministero della salute per invitarlo ad emanare un’ordinanza congiunta che consenta le predette attività. La nostra speranza è che la stagione estiva non sia del tutto compromessa e quindi è fondamentale che chi opera in questo importante segmento turistico, sia poi pronto ad accogliere degnamente i possibili villeggianti”.