Torta solidale, Viareggio omaggia i volontari del 118 per Pasqua

Siamo entrati nella settimana santa, preludio della Pasqua e di norma nelle vetrine delle pasticcerie e dei forni farebbero bella figura i dolci della tradizione. Proprio in onore della torta pasqualina di cioccolata e riso, che ha segnato l’infanzia di tutti i viareggini, nasce ispirata da questa memoria golosa l’iniziativa Torta solidale.

“Abbiamo pensato di fare un gesto concreto di solidarietà, omaggiando due categorie di persone, gli ultimi ed i volontari, spesso ragazzi, del pronto soccorso, ovvero gli operatori del 118 – dice Augusto Fiorini, promotore dell’iniziativa a cui ha subito aderito la Promo-Terr di Viareggio, che ha pianificato e sviluppato l’idea – In un primo momento è stata contattata la Caritas di Viareggio, da sempre in prima linea nel supporto alle famiglie in difficoltà, per conoscere il numero esatto delle famiglie con bambini, assistite dall’ente – continua il Fiorini – quindi ho telefonato alla pasticceria sul Prado di Camaiore, che ha dimostrato grande solidarietà, con un prezzo di estremo favore, abbiamo pensato di allargare la platea di beneficiari, omaggiando il 118 cittadino”.

Un gesto simbolico, che si augurano i promotori venga recepito da privati, enti ed associazioni aderendo nelle forme e nei modi che riterranno adatti all’iniziativa. È infatti anche questo il motivo di pubblicizzare l’iniziativa, che in un primo momento era destinata all’anonimato.

Promo-Terr, che da sempre promuove iniziative e spettacoli culturali ed eventi storici, si dichiara disponibile a sostenere, offrendo i propri servizi di comunicazione, qualsiasi privato cittadino ed altre associazioni che volessero compiere gesti concreti di solidarietà. Costruire una rete solidale di aiuti, per cercare di non lasciare indietro nessuno, anche con piccoli gesti come questo è possibile fare la differenza, ricordiamoci che siamo un grande popolo e che se fossimo più coesi e non divisi, ancora, in guelfi e ghibellini usciremo da questa emergenza più forti di prima.

Questa è l’email a cui scrivere per venire contattati: grafica@promo-terr.it