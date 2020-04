Viareggio, spiagge chiuse anche a Pasqua

Nuova proroga per l’ordinanza che impone il divieto di accesso agli arenili di Viareggio e Torre del Lago e alle zone immediatamente adiacenti: la Terrazza della Repubblica, il viale Marconi, il viale Margherita, il Lungomolo Del Greco, l’area antistante al porto turistico, il viale Europa in Darsena e la Marina di Torre del Lago. Potranno accedervi solo i residenti in e quanti dimostrino esigenze lavorative, stati di necessità o motivi di salute. Il divieto è valido nel fine settimana di Pasqua, per i giorni di sabato, domenica e lunedì.

“Nel prossimo fine settimana i controlli saranno ulteriormente intensificati – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – non possiamo correre il rischio di cedere alla tentazione del sole e del bel tempo. Queste settimane sono cruciali perché il numero dei positivi non torni ad impennarsi”.

“Polizia municipale e forze dell’ordine hanno preparato un piano operativo che vedrà pattuglie dagli arenili al centro alla periferia. Con posti di controllo in autostrada e agli accessi principali della città. La tolleranza sarà pari a zero: è in gioco la salute di tutti. Stiamo e state a casa: saremo pronti ad accogliervi ad emergenza finita – conclude il sindaco -. E sarà ancora più bello”.