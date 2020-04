Massarosa, giunta dona uova di Pasqua a bambini e famiglie in difficoltà

Che nessun bambino e nessuna bambina di Massarosa resti senza uovo di Pasqua. Con questo spirito il sindaco Alberto Coluccini assieme alla giunta e ai consiglieri di maggioranza hanno acquistato personalmente 400 uova di cioccolato.

Le uova saranno distribuite dagli stessi consiglieri e assessori, anche grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato, delle assistenti sociali e delle parrocchie, a tutti i bambini le cui famiglie hanno problemi economici.

“In questo momento così difficile per tutti i cittadini – commenta il sindaco – non possiamo non pensare ai bambini che probabilmente soffrono più di altri l’isolamento sociale e l’impossibilità di uscire di casa. Per questo abbiamo voluto fare un piccolo gesto simbolico e donare un uovo di cioccolata. Saranno consegnati a chi già oggi è in carico o assistito dai servizi sociali, ma anche a chi proprio per l’emergenza coronavirus è stato costretto a chiedere i buoni spesa per l’emergenza alimentare. Il nostro augurio è di riuscire a regalare un sorriso a questi bambini”.