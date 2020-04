Viareggio, Del Ghingaro: “Troppe persone ancora in giro”

Stretta sui controlli a Viareggio. Dato che, come ha spiegato il sindaco Giorgio Del Ghingaro in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ancora troppe persone escono di casa senza un valido motivo, sono state anticipate ad oggi (8 aprile) le chiusure inizialmente previste per il fine settimana. Già dalle prossime ore dunque non sarà più possibile accedere alle spiagge, al molo, all’area del Porto, alla passeggiata, alla Terrazza della Repubblica, alle Pinete, al viale Europa, al viale dei Tigli, alla Marina e al Belvedere di Torre del Lago.

“Sono appena stato contattato dal dirigente del commissariato di Viareggio che mi ha informato che, nei giri di perlustrazione che la polizia fa abitualmente sul territorio, ha visto tante persone in giro senza motivo – afferma Del Ghingaro -. Questo è un fatto molto grave che mi fa imbestialire. Questo fatto mi induce a prendere dei provvedimenti immediati”.

“Lo faccio perché mi sta a cuore la salute della nostra comunità – prosegue Del Ghingaro -. È importante rimanere in casa: lo capisco, è difficile rimanere a casa con queste belle giornate ma bisogna farlo. Se non si capisce con le buone che bisogna rimanere a casa, si useranno toni un po’ più forti”.