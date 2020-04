Emergenza abitativa, Repubblica viareggina: “Comune sospenda affitti e utenze”

Sospensione di affitti e utenze a chi vive nelle case dell’emergenza abitativa. E’ questa la richiesta congiunta di Potere al popolo e delle Repubblica viareggina all’amministrazione comunale.

“Ci chiediamo se l’amministrazione comunale di Viareggio, vista e considerata la grave emergenza sanitaria dovuta al covid 19, ha provveduto a sospendere gli affitti alle persone che vivono nelle case dell’emergenza abitativa? Se non l’avesse ancora fatto chiediamo che lo faccia immediatamente. E’ assurdo vedere richiedere buoni spesa da persone che hanno reddito superiore ai 40 mila euro, come ci è stato segnalato, e poi sapere che chi vive con pensioni minime di anzianità è costretto a sborsare gli ultimi soldi. Pensiamo agli abitanti di via delle Catene, e non solo, devono vedere sospesi non solo gli affitti ma tutti canoni e le utenze. Del Ghingaro e Tomei diano un segnale in questo senso. Ci chiediamo, inoltre, perché il consigliere ‘monarco leghista’ che andò a fare la sceneggiata facendo finta di incatenarsi davanti al cancello non sia ancora intervenuto per richiedere questo provvedimento”.