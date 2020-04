Pasqua, omaggio al personale del Versilia

Un evento speciale riguarderà l’ospedale Versilia nel giorno di Pasqua. Domani (12 aprile), infatti, gli operatori delle ambulanze covid Anpas della zona Versilia saluteranno il personale dell’ospedale e gli consegneranno un omaggio.

Il programma dell’iniziativa prevede intorno alle 10,30 l’arrivo dei mezzi di soccorso dal sottopasso in ingresso all’ospedale.

Le ambulanze raggiungeranno quindi la rotonda al terminal bus e ritorneranno indietro per schierarsi davanti al pronto soccorso del Versilia: i volontari, mantenendo la distanza di sicurezza, saluteranno il personale presente e la Dirigenza con le loro sirene e consegneranno loro un piccolo pensiero.

A seguire, percorrendo la discesa adiacente la camera calda del pronto soccorso utilizzata per accedere alla piazzola dell’elisoccorso, andranno a schierarsi (si prevede intorno alle ore 11) sotto le finestre della centrale operativa 118. Anche qui i volontari, mantenendo la distanza di sicurezza, saluteranno il personale di centrale e consegneranno un piccolo dono al direttore della centrale ed alla coordinatrice.

Continuano intanto le donazioni all’ospedale Versilia. In particolare la farmacia comunale di Pietrasanta ha predisposto l’acquisto di due elettrocardiografi Ecg 200, con wi-fi e carrello, che saranno donati alla struttura ospedaliera. Il direttore generale Marcello Pierucci, comunicando questa donazione, ringrazia – a nome suo, della direttrice di farmacia Rita Biiotti, dei membri del consiglio di amministrazione Gianluca Duranti, Claudia Tartarini e Valerio Biagi, del revisore Manuela Frediani e del sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti – tutto il personale che ogni giorno si mette in gioco per garantire un servizio sanitario di qualità.

“La direzione ospedaliera – si legge in una nota dell’Asl – ringrazia per questa e per le molte altre donazioni che stanno arrivando in questi giorni, che rappresentano gesti di vicinanza e solidarietà di grande rilevanza per gli operatori, impegnati ogni giorno nella lotta contro il coronavirus“.