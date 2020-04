Turismo, il sindaco di Forte dei Marmi: “Per ripartire servono urgenti lavori di manutenzione”

Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e il vice sindaco Graziella Polacci, a seguito della programmazione di incontri avviati in ambito turistico, hanno avuto questa mattina (11 aprile) un colloquio telefonico con l’assessore regionale alle attività produttive e turismo, Stefano Ciuoffo.

“La costruzione e l’avvio dell’ambito turistico non si è mai fermato – conferma il primo cittadino – seppur all’interno ovviamente di una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti che ad oggi non si è ancora fermata. Stiamo mettendo in campo tutto quello che possiamo fare, prima di tutto una linea di azione in ambito territoriale. La scorsa settimana si è tenuta una videoconferenza con gli assessori al turismo dei 7 comuni versiliesi e per quanto concerne Forte dei Marmi ho avuto un incontro web con i presidenti delle categorie economiche”.

“Stamani – prosegue – con l’assessore regionale Cioffo abbiamo fatto un aggiornamento sulla situazione e abbiamo chiesto allo stesso assessore, delle risposte alle urgenti necessità manifestate durante gli incontri della settimana scorsa con le categorie economiche. Necessità fondamentali per essere pronti al momento della ripartenza. Parliamo, per esempio di lavori di manutenzioni, dagli esercizi commerciali, agli stabilimenti balneari, gli alberghi, i giardini, naturalmente salvaguardando però la tutela dei lavoratori ed osservando rigorosamente le misure sanitarie”.

“Ho trovato nell’assessore Ciuoffo – conclude -, come sempre, estrema disponibilità oltre che concretezza nella ricerca di rapide soluzioni. Con lo stesso, ci siamo dati appuntamento alla fine della prossima settimana dopodiché avrò ascoltato, in video conferenza ciascuna delle categoria economica per raccogliere le loro singole necessità.”