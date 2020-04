Una gigantesca Croce Rossa di fiori davanti al Versilia

Nella mattinata di oggi (11 aprile) una gigantesca croce rossa di fiori ha accolto coloro che si recavano nell’ospedale Versilia.

Era la Croce Rossa di Viareggio e Ripa che aveva portato nella hall dell’ospedale centinaia di piantine di begonie in vaso da offrire gratuitamente a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale.

Le piante sono state messe a disposizione dall’Azienda florovivaista del viareggino Luca Maffucci.

Le piantine sono state anche offerte, naturalmente rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid, durante la mattina agli utenti o parenti di malati che si recavano nella struttura.

“Vorrei ringraziare – spiega il responsabile comunicazioni di Croce Rossa, Luca Lunardini – la direzione del Versilia, in particolare nella dottoressa Monica Costa, per la sua immediata ed entusiastica accoglienza della proposta che veniva dalla croce rossa”.

“Volevamo – dichiara il presidente Gianluca Molco – esprimere concretamente, la nostra vicinanza a coloro che ogni giorno nel nostro ospedale sono in prima linea nella guerra a questo flagello. E volevamo farlo proprio in occasione della Pasqua. Quando Lunardini ci ha proposto di portare un omaggio floreale ai suoi colleghi, grazie alla generosità dell’amico Luca Maffucci, ne siamo stati entusiasti. Una Pasqua purtroppo anomala questa, che per alcuni significherà un giorno come tutti gli altri di fatica, impegno e dedizione agli altri. Che questi fiori siano un immagine concreta della nostra riconoscenza”.