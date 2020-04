Stop alle domande per i buoni spesa a Viareggio

Buoni spesa, stop alle richieste a Viareggio: l’ufficio procede alla valutazione delle domande fino ad esaurimento.

Com’è noto i buoni spesa sono messi a disposizione dal Fondo di solidarietà Aaimentare, che ha assegnato al Comune di Viareggio 333.338,62 euro da utilizzare a sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Il Comune di Viareggio aveva messo a disposizione dei cittadini cinque linee telefoniche e una mail dedicata: adesso, conclusa la fase di raccolta delle richieste, verrà portata termine la loro valutazione con tutti i controlli necessari.

Le istanze pervenute ad oggi sono 2135 di cui per mail 1535 e 600 telefonate. Le domande vengono divise in tre fasce a seconda della situazione di indigenza: in fascia 1 i soggetti in affitto, senza reddito almeno da gennaio, senza depositi bancari e senza alcun tipo di contributo; fascia 2 i soggetti che non hanno nessuna entrata da fine febbraio, con depositi bancari minimi, in affitto e in attesa di misure dello stato (Naspi, Cassa integrazione, Partite iva). In fascia 3 sostanzialmente quanti hanno avuto reddito fino a marzo, casa di proprietà e che già percepiscono un ammortizzatore sociale.

Ad oggi sono state aperte e mandate alla valutazione, circa 1550: le pratiche istruite e concluse sono 1000, distribuite nelle tre fasce, comprese quelle escluse.

Già da domani partiranno altri 300 buoni spesa che saranno consegnati direttamente a domicilio tramite le associazioni di volontariato: hanno dato la disponibilità la Croce Verde, l’arciconfraternita della Misericordia di Viareggio e la Misericordia di Torre del Lago, oltre alle associazioni di carabinieri e Guardia di finanxb.

Dove si spendono i buoni spesa? Sono una ventina gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa: dalle farmacie comunali, alla grande e media distribuzione. L’elenco completo è sul sito del Comune di Viareggio (www.comune.viareggio.lu.it).