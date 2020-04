Balneari, Montemagni (Lega): “Basta temporeggiare, servono soluzioni”

“La prossima stagione estiva è già in parte irrimediabilmente compromessa, con gravi ripercussioni sul tessuto economico locale e sugli operatori: proprio per questo eviterei soluzioni assurde e folcloristiche ed a nostro avviso inapplicabili, come quelle recentemente proposte per far sì che la gente possa stare in spiaggia“. E’ l’opinione di Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Più che di gabbie in plexiglass o materiale similare – prosegue il consigliere – i turisti dovranno avere la certezza di poter prendere il sole in luoghi dove la sicurezza venga pienamente garantita, ma non in queste specie di acquari dove le temperature potrebbero raggiungere livelli tali da provocare malori”.

“Sono certa – precisa l’esponente leghista – che gli operatori del settore, pur di lavorare, sarebbero pronti a sacrificare magari un po’ dello spazio dei loro stabilimenti per poter accogliere adeguatamente i clienti nell’era del Covid19″.

“E’ altresì chiaro – sottolinea la rappresentante del Carroccio – che i balneari non possano essere abbandonati a loro stessi, ma che, tangibilmente e non solo nelle intenzioni, istituzioni come Regione e Stato debbano farsi celermente carico di sostenere un comparto che, soprattutto in Toscana, è molto rilevante”.

“Nelle scorse settimane ho più volte contattato l’sssessore regionale per avere chiarimenti sulla situazione e chiedere atti simili a quelli già intrapresi da Emilia Romagna e Liguria, presentando anche una mozione ad hoc e sentendomi rispondere che aspettavano indicazioni da Roma – conclude Montemagni; Emilia Romagna e Liguria sì, noi invece si temporeggia, perché? Eppure alla Regione non costerebbe niente dare un via libera, chiaro e senza alcun adito ad interpretazioni, ai lavori di manutenzione all’interno degli stabilimenti: sarebbe un piccolo ma concreto passo verso gli operatori balneari”.