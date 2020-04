Seravezza commemora le vittime del coronavirus

Nell’ultima seduta il consiglio comunale di Seravezza ha dedicato un pensiero e ha reso omaggio ai concittadini scomparsi nel pieno dell’emergenza coronavirus. In apertura di seduta infatti il sindaco Riccardo Tarabella, con l’adesione unanime dei consiglieri collegati in videoconferenza, ha ricordato i nomi delle vittime.

“Questa pandemia ci ha privato per sempre di amici cari, familiari, conoscenti. L’ha fatto in modo drammatico e improvviso, senza darci nemmeno la possibilità di rivolgere loro un saluto o una parola di conforto – ha detto il sindaco -. Oggi ricordiamo i loro nomi e ci uniamo idealmente alle loro famiglie in un grande e commosso abbraccio“. Su proposta del sindaco, il Consiglio comunale ha deciso di inviare ai familiari dei seravezzini scomparsi un messaggio di cordoglio che testimoni la vicinanza delle istituzioni e l’impegno di ogni consigliere, ognuno per la propria parte e responsabilità, ad assistere al meglio ogni famiglia e ad accompagnare la comunità fuori dall’emergenza.

Sono otto ad oggi i seravezzini deceduti nell’emergenza coronavirus: Mario Luisi 75 anni di Seravezza; Umberto Guidugli 77 anni di Querceta; Margherita Catalano 80 anni di Basati; Paolo Costa 71 anni di Pozzi; Dina Leonardi 87 anni di Pancola; Riccardo Navari 75 anni di Querceta; Germano Poli 86 anni di Seravezza; Paolo Baldi 75 anni di Ripa.