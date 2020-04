Pietrasanta, prorogata la sospensione della Ztl e riapertura dei cimiteri

E’ stata prorogata la sospensione dei varchi elettronici che delimitano la zona a traffico limitato e l’area pedonale urbana nel centro storico di Pietrasanta. La sospensione della Ztl consentirà di agevolare l’accesso di tutte le imprese dedite alla consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità ma anche di favorire l’assistenza da parte di parenti degli anziani che risiedono nel centro storico.

Il sistema di videosorveglianza ai tre varchi di piazza Statuto, vicolo Lavatoi e via S. Agostino verrà sospeso dalle 7 alle 22 mentre sarà attivo durante la notte. Prorogata anche l’Apu in via Versilia. Entrambe le ordinanze, firmate dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti sono attive fino al 3 maggio. L’amministrazione comunale di Pietrasanta ha invece deciso di riaprire i cimiteri cittadini nel rispetto delle misure di sicurezza che prevedono insieme al distanziamento sociale di 1,80 metri, l’obbligatorietà della mascherina e dei guanti. I cimiteri resteranno aperti da martedì a domenica dalle 7,30 alle 19 con orario continuato mentre rimarranno chiusi il lunedì.