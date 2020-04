“Versilia heroes”, ad ogni bambino i disegni con gli eroi da colorare

Un libro con gli eroi della Versilia da colorare. E’ questa l’iniziativa dedicata ai più piccoli promossa dalla conferenza zonale della pubblica istruzione della Versilia, presieduta dal comune di Forte dei Marmi. #insiemecelafaremo è il nome del coloring book dei Versilia Heroes, dove i personaggi a fumetti pensati per i bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni scendono in campo per sconfiggere la noia e stimolare la creatività.

“In questo particolare periodo che stiamo vivendo, in cui le scuole sono chiuse per molto tempo, aiutare le famiglie realizzando un prodotto che possa impegnare bambini e ragazzi in qualcosa di piacevole, è interessante e soprattutto utile – spiega l’amministrazione di Forte dei Marmi-. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del team editoriale di Versilia Heroes, guidato dall’art director Max Monteduro, ed ognuno dei 7 comuni della conferenza zonale pubblicherà sui propri strumenti fb o invierà direttamente ai bambini i disegni dei Versilia Heroes da colorare. L’iniziativa infatti mette a disposizione gratuitamente il suo coloring book #insiemecelafaremo: senza bisogno di uscire, ognuno potrà stampare e colorare comodamente a casa propria”.

Il coloring book è scaricabile al link https://bit.ly/39olhuV e tramite le pagine Facebook e Instagram dei Versilia Heroes. Il progetto, nato da un’idea di Matteo Tarabella, presidente dell’associazione MyFdm e dal disegnatore Umberto Sacchelli, con lo scopo è quello di promuovere il territorio versiliese e le sue bellezze naturali, racconta le avventure di un gruppo di supereroi: Capitan Forte, Super Marina, Versiliana, Lady Mosaico, Marmo Man, Apu e Cinghio. Muovendosi tra i Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e le loro meraviglie naturali e architettoniche, gli eroi proteggono la Versilia dal Team Kaos, un gruppo di supercattivi che vuole portare disagio e disordine in tutto il territorio. I personaggi, ispirati alla Versilia storica, avranno comunque modo di incontrare alleati e personaggi provenienti da comuni e territori limitrofi.

Il primo numero di questo fumetto edito da Fucine Editoriali è uscito nell’estate del 2019 con l’avventura Il segreto di Michelangelo, ha avuto il patrocinio dei Comuni della Versilia storica e ha riscosso un notevole successo da parte del pubblico, oltre che un buon sostegno da parte dei commercianti, albergatori e balneari versiliesi. Inoltre, nell’estate del 2019, si sono svolti diversi laboratori di disegno a tema Versilia Heroes e supereroi all’interno della versiliana dei piccoli di Pietrasanta oltre che incontri con l’autore Umberto Sacchelli all’interno di alcuni stabilimenti balneari. Il secondo numero uscirà a giugno 2020.