Via libera ai balneari, Montemagni (Lega): “Primo passo auspicato e necessario”

I balneari della Versilia potranno svolgere i lavori di manutenzione all’interno degli stabilimenti balneari. A dare il via libera è stato lo stesso prefetto di Lucca. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni.

“Finalmente una buona e concreta notizia per i balneari della Versilia che, come da noi più volte auspicato – ha dichiarato Montemagni – potranno fare dei lavori di manutenzione all’interno dei propri Bagni. E’ stato il prefetto, che ringraziamo per la sua sensibilità ed assennatezza a dare il via libera a questo tipo di fondamentale attività, da tempo, giustamente, richiesta a gran voce dagli operatori balneari; la scorsa settimana, proprio sulla tematica, avevo avuto con Esposito un cordiale e proficuo colloquio telefonico. Un primo, significativo passo – precisa l’esponente leghista – verso una sorta di normalizzazione, anche se, ovviamente, la prossima stagione estiva resta legata a fattori, ad oggi, purtroppo indefinibili. Intanto, però i balneari versiliesi potranno prepararsi al meglio per accogliere, se il coronavirus attenuerà la sua morsa, gli agognati turisti“.