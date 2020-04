Anche il pricipe Emanuele Filiberto sostiene la raccolta fondi per il Versilia

A seguito dell’emergenza coronavirus il principe Emanuele Filiberto ha mobilitato gli Ordini della Real Casa di Savoia, Aicods, associazione internazionale da sempre impegnata in opere beneficenza e charities nel mondo, per trovare in ogni regione d’Italia progetti seri e credili da sostenere con una raccolta fondi.

Dopo la segnalazione e presentazione del delegato regionale Giovanni Duvina e del vicario di Lucca Alessandro Santini, il principe Emanuele Filiberto ha approvato ed appoggiato ufficialmente, come unico obbiettivo per tutta la Regione Toscana, il progetto Aiutiamo ad aiutare a sostegno dell’ospedale Versilia che ha l’importante scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di importanti macchinari medici scelti e richiesti direttamente da alcuni reparti del nosocomio.

Le donazioni verranno raccolte direttamente in un unico conto corrente individuato in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato di protezione civile di Viareggio.