Lions Massarosa dona dpi a Misericordia e Protezione civile

Il Lions club di Massarosa ha donato alla Misericordia e alla Protezione civile della frazione dispositivi di protezione e materiale sanitario essenziale per consentire agli operatori di entrambe le strutture di svolgere in sicurezza le proprie attività di sostegno e assistenza alla comunità.

Nei giorni scorsi i rappresentanti del Lions club, nelle figure del presidente Franco Davini, del past president Antonio Padovani, del cerimoniere Massimo Saponaro e del tesoriere Alessandro Mazzorini, hanno consegnato ai presidenti della Protezione civile e della Misericordia mascherine, tute di protezione e confezioni di gel igienizzante.

L’acquisto del materiale è stato finanziato con i fondi del Club e con una raccolta organizzata dallo stesso alla fine del mese di marzo: “E’ stato facile mobilitare i nostri iscritti, alla luce dello spirito di servizio che ci anima da sempre – ha ricordato il presidente Franco Davini – . Servire, anche con piccoli gesti, ma significativi, la nostra comunità”.

Molte le riconoscenze che Franco Davini, che a sua volta ha ricevuto molti ringraziamenti, ha voluto indirizzare, al termine della consegna: “E’ un nostro umile contributo a una categoria di persone, ovvero tutti quelli che a vario titolo stanno lottando contro la diffusione del contagio e gli effetti della malattia, che meritano solo apprezzamento e stima. Un doveroso ringraziamento va alla società Toscana Eco Fanghi srl di Cecina per la sua generosità in particolare per le tute protettive“.