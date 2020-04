Stazzema, sostegno ad artigiani e agricoltori. Verona: “Nessuno resta solo”

Emergenza Covid, nel Comune di Stazzema via all’accordo con il sistema bancario per anticipare cassa integrazione ordinarie ed in deroga quella per agricoltori ed artigiani: ci sono tempi per erogazione e questo periodo di attesa può mettere in difficoltà coloro che temporaneamente non possono andare al lavoro.

Vi è un accordo tra governo e Abi per l’erogazione, ma l’accordo – come si legge in una nota del Comune – è stato potenziato a livello regionale. La Regione Toscana ha trovato infatti un accordo che stabilisce un anticipo a tasso zero per i beneficiari della cassa integrazione ritengo sia un qualcosa di importante per le famiglie.

Opportunità anche per agricoltori montani: “la Regione Toscana – continua la nota – ha predisposto il bando cui necessario aderire entro il 15 giugno che prevede un contributo di 150 euro per ogni ettaro per una estensione non superiore ai 30 ettari. E’ un segnale di sostegno, ma anche un segnale di ripresa delle attività, ma anche un segnale di cura verso il territorio, perché tenere curate i nostri territori ci aiuta nella ripresa.

Per quanto riguarda gli agricoltori hobbisti: “l’ordinanza 36 del presidente della Regione Toscana – si legge – rivolta ai coltivatori amatori che consente di andare a curare il campo sia all’interno del proprio comune, sia in altro comune, due persone per famiglia, fatto salve l’utilizzo dei dispositivi di protezione sia negli spostamenti, sia nello svolgimento delle attività mantenendo le distanze di sicurezza”.

Per quanto attiene i buoni spesa, il Comune di Stazzema ha completato il primo giro di consegne, riuscendo a dare soddisfazione a tutte le domande e predisponendo il secondo giro di consegne per il mese di maggio per sostenere l’acquisto di beni alimentari per le famiglie che ne hanno bisogno. I buoni sono in pezzi da 20 euro e possono essere spesi sia nella grande che nella piccola distribuzione dei nostri paesi e sono destinati all’acquisto solo di alimenti e non di altri prodotti. Non è previsto il resto quindi si chiede di spendere le risorse con attenzione. (Il modulo per fare domanda al link http://www.comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=eventi&id=612)

Il Comune di Stazzema ha sempre a disposizione delle mascherine: sul sito istituzionale le modalità per richiederle.

“Continuiamo a seguire ora dopo ora gli eventi – commenta il sindaco Maurizio Verona -profondendo il massimo sforzo perché in questa crisi nessuno si senta solo: abbiamo rivolto la massima attenzione a coloro che hanno più bisogno, ma anche alle attività perché abbiano strumenti rapidi di sostegno. Ci sono misure che sostengono anche la agricoltura montana, ma anche la possibilità di curare i propri campi che significa anche cura del territorio”.