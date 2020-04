Versilia Heroes, anche Massarosa ha il suo eroe da colorare

Un libro con gli eroi della Versilia da colorare. E’ questa l’iniziativa dedicata ai più piccoli promossa dalla conferenza zonale della pubblica istruzione della Versilia e adottata anche dalla giunta comunale di Massarosa. #insiemecelafaremo è il nome del coloring book dei Versilia Heroes, dove i personaggi a fumetti pensati per i bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni scendono in campo per sconfiggere la noia e stimolare la creatività.

“In questo particolare periodo che stiamo vivendo – spiega il sindaco Alberto Coluccini -, con le scuole chiuse ormai da molto tempo, aiutare le famiglie con un prodotto che possa impegnare bambini e ragazzi in qualcosa di piacevole, è interessante e soprattutto utile”. Grazie alla disponibilità del team editoriale di Versilia Heroes, guidato dall’art director Max Monteduro, ognuno dei sette Comuni della conferenza zonale pubblicherà sui propri canali social o invierà direttamente ai bambini i disegni dei Versilia Heroes da colorare. “L’iniziativa infatti mette a disposizione gratuitamente il suo coloring book #insiemecelafaremo: senza bisogno di uscire – spiega l’assessora alla cultura Michela Dell’Innocenti – ognuno potrà stampare e colorare comodamente a casa propria”.

Il coloring book è scaricabile al lin https://bit.ly/39olhuV , link che sarà riportato sia sul sito del Comune che su tutti i canali social. Il progetto, nato da un’idea di Matteo Tarabella, presidente dell’associazione MyFdm e dal disegnatore Umberto Sacchelli, ha lo scopo di promuovere il territorio versiliese e le sue bellezze naturali e racconta le avventure di un gruppo di supereroi: Capitan Forte, Super Marina, Versiliana, Lady Mosaico, Marmo Man, Apu e Cinghio. Muovendosi tra i Comuni di Massarosa, Pietrasanta Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e le loro meraviglie naturali e architettoniche, gli eroi proteggono la Versilia dal Team Kaos, un gruppo di supercattivi che vuole portare disagio e disordine in tutto il territorio. I personaggi, ispirati alla Versilia storica, avranno comunque modo di incontrare alleati e personaggi provenienti da Comuni e territori limitrofi. Nel prossimo fumetto comparirà anche il supereroe di Massarosa.