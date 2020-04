Coronavirus, via ai test sierologici per la polizia municipale di Camaiore

Già da domani (22 aprile), il corpo di Polizia municipale del Comune di Camaiore sarà sottoposto ai test sierologici per la valutazione qualitativa degli anticorpi al coronavirus. L’esame, che sarà compiuto su base volontaria, sarà dedicato immediatamente agli agenti che, per la natura del loro servizio, sono maggiormente a contatto con il pubblico.

Successivamente lo screening, realizzato grazie alla collaborazione del laboratorio di analisi mediche Pieroni di Lido di Camaiore, si allargherà anche agli altri dipendenti comunali, sempre su base volontaria. Anche in questo caso la priorità sarà data ai lavoratori che svolgono il loro servizio a contatto con il pubblico.

“È un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per l’operatività dell’ente – il commento del sindaco Del Dotto -. Ci siamo mossi immediatamente per dare questa possibilità ai lavoratori del Comune in base ai dettami all’ordinanza regionale. Ringraziamo il laboratorio Pieroni per la disponibilità che ci ha immediatamente accordato. Oltre ai test, il Comune di Camaiore sta ultimando, in vista della fase 2, la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, gel idroalcolici e barriere in plexiglass) per i propri dipendenti e la definizione dei protocolli di sanificazione degli ambienti lavorativi“.