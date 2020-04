Camaiore, via ad assegnazione contributi per pagamento affitti

La giunta comunale di Camaiore ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione abitativa in risposta all’emergenza Covid-19, in base ai criteri e alle dotazioni stabilite dalla Regione Toscana.

Il contributo è destinato specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’epidemia, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

A partire da venerdì (24 aprile) sarà pubblicato sul sito del Comune il bando per la costituzione di una graduatoria, stilata sulla base dell’Isee, che servirà per l’erogazione di un contributo che sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e in misura non superiore a 300euro al mese.

La graduatoria servirà anche per la concessione di future e ulteriori risorse economiche, eventualmente messe a disposizione dal Comune di Camaiore o da altri enti.

“Si tratta di una primissima misura che non riuscirà a dare risposta a tutte le richieste – il commento dell’assessore Graziani – Per questo stiamo già pensando a come rimpinguare questo fondo per aiutare la maggior parte di persone possibile, anche attraverso ulteriori bandi aperti a tutte le categorie sociali.”