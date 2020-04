Dalla staffetta partigiana virtuale a ‘Bella Ciao’, le iniziative di Anpi Viareggio per il 25 aprile

Una festa del 25 aprile diversa dal solito quella in programma per i 75 anni della Liberazione. Domani mattina (25 aprile) alle 11 il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghigaro e il presidente della sezione Anpi Luca Coccoli deporranno i fiori al monumento alla Resistenza. Sempre alle 11 è in programma una staffetta partigiana virtuale organizzata da Viareggio Meticcia con l’intervento di Mimma Bondioli sulla partigiana Didala Ghilarducci.

Nel pomeriggio alle 15, secondo le indicazioni del comitato nazionale dell’Anpi con l’adesione di altre associazioni e personalità, Anpi Viareggio si unirà al canto dai balconi e dalle finestre di Bella Ciao. Contemporaneamente da alcuni giorni sulla pagina Facebook dell’Anpi di Viareggio sono attive diverse iniziative, tra le quali “disegna o fotografa il tuo Fiore della libertà” attiva fino al primo maggio, la pubblicazione dei Pensieri sulla Libertà degli alunni e delle alunne della scuola primaria Vera Vassalle e la condivisione delle schede sui partigiani di Viareggio con collegamento al sito della topografia della Viareggio antifascista e resistente.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare con entusiasmo e con speranza nel futuro – ricorda Anpi Viareggio -, lo dobbiamo alle donne e agli uomini della Resistenza che, in momenti assai più difficili di quelli che stiamo oggi vivendo, lottarono e liberarono l’Italia dal nazifascismo, ci donarono la nostra Costituzione fondata sull’antifascismo e base della Repubblica democratica in cui ancora oggi viviamo”.