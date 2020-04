Versilia, prende forma il progetto di cinema drive in

La Versilia si riadatta, trova nuove strade, ma non si ferma. Lo sa bene il team de La Versilia non si ferma che vuole rendere l’estate 2020 un’estate straordinaria e dare alla Versilia il suo cinema drive in.

La task force è composta dall’albergatore Luca Buonaccorsi, il commercialista Simone Giannecchini, l’ingegnere Alessandro Mazza, l’avvocato Simone Grandi, la commerciante Martina Donzella, a capo della comunicazione Chiara Savio, l’addetta stampa Elena Carmazzi, la fotografa e grafica Silvia Malatesta, il videomaker Victor Musetti e Letizia Buchignani per le relazioni con i commercianti.

Il gruppo ha realizzato il progetto e il business plan per la realizzazione del cinema drive in per l’estate 2020 e si sta muovendo per trovare lo spazio adeguato. Una delle linee guida del gruppo è poter garantire la sicurezza sanitaria agli ospiti.

Il cinema drive In sarà aperto nei mesi di luglio e agosto con una programmazione dedicata ad ogni giorno della settimana: classici, grandi cult, proiezioni per bambini e i grandi film dello scorso anno che hanno riscontrato successo tra il pubblico. Il sistema audio prevede la diffusione del suono direttamente tramite la radio delle auto, che garantirà una vera esperienza di drive in come ai vecchi tempi.

“Vogliamo fare in modo che le persone vivano un’esperienza unica e vogliamo che il nostro Drive In sia una sorta di piccola Disneyland. Dai food track che venderanno dolci, zucchero filato e pop corn all’intera serata che dovrà essere il più esperenziale possibile – dichiara Luca Buonaccorsi – Questo virus ci ha privato di tante cose, ma non della voglia di ricominciare. Sarà un’estate straordinaria. Ce lo meritiamo tutti”.

Il gruppo La Versilia non si ferma ha iniziato a cercare sponsor e finanziamenti.