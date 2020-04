Sono 22 i nuovi casi di tamponi positivi in Versilia. Lo dice una comunicazione arrivata dalla Asl ai sindaci della costa in giorni in cui, invece, la comunicazione ufficiale quotidiana è stata interrotta.

Di questi due casi 5 sono di Viareggio, gli altri nel resto della Versilia.

Viareggio sale così a 190 persone positive di cui 132 ancora in cura, la maggior parte a casa. Sono 39, in totale, invece, i guariti in città dall’inizio della pandemia.