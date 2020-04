Cade da un ulivo, ferito un anziano

E’ caduto da un metro di altezza mentre stava salendo su un olivo nei pressi della sua abitazione a Massarosa, per svolgere lavoretti di giardinaggio. E’ in condizioni serie ma non in pericolo di vita un uomo di oltre 65 anni che è rimasto ferito in un incidente agricolo questa mattina (27 aprile).

L’uomo è stato trasferito in ambulanza a Cisanello con codice rosso. Era stato allertato inizialmente l’elisoccorso Pegaso che però ha avuto un guasto e non è potuto intervenire.