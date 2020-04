Viareggio, Marcucci (Fdi): “Bonificare la zona delle roulotte andate a fuoco”

“Bonificare la zona delle roulotte andate a fuoco“. E’ questa la proposta del responsabile del dipartimento per la tutela del territorio, ambiente e animali di Fratelli d’Italia Viareggio Christian Marcucci che ha segnalato il caso della zona della vecchia stazione ferroviaria all’associazione Fare verde Versilia.

“Ci siamo subito attivati non appena abbiamo ricevuto segnalazioni da vari cittadini della zona della vecchia stazione ferroviaria del Comune, dove il 17 gennaio scorso nel parcheggio di via Pisano due roulotte da tempo in stato di abbandono hanno preso fuoco – spiega Marcucci -. Nella zona, frequentata da spacciatori ed extracomunitari, sono rimasti i rottami bruciati, che rappresentano non solo un pericolo per le persone che passano, ma danno anche un’immagine spiacevole della zona”.

“Come dipartimento chiediamo una celere bonifica, maggiori controlli per certe zone della città e che vengano trovati i responsabili di questo brutto gesto – va avanti il responsabile Fdi -. Inoltre ci è sembrato giusto segnalare il caso all’associazione Fare Verde Versilia, che si è subito attivata presentando un esposto agli organi competenti e ringrazio per questo la presidente Anna Silvestro. L’impegno di Fratelli d’Italia continuerà in questo senso per la tutela e la salvaguardia del territorio, dell’ ambiente e dei nostri amici animali“.