Viareggio, torna il mercato degli agricoltori in via Fratti

La spesa a chilometri zero sotto casa. Torna il mercato degli agricoltori in via Fratti a Viareggio dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento è programmato martedì (26 aprile) per tutta la mattina con i prodotti a km zero degli agricoltori di Campagna Amica.

Tornano in vendita, nel rispetto di tutte le raccomandazioni sulla sicurezza e sul distanziamento sociale, la frutta e gli ortaggi a filiera corta e di stagione, ma anche carne, miele, formaggi e fiori.

Il mercato di Campagna Amica, mai come oggi, va incontro ai bisogni dei cittadini anche alla luce delle ultime restrizioni che vietano lo spostamento di un comune all’altro. L’obiettivo è garantire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione a partire dagli anziani e dai malati, la spesa alimentare settimanale in prossimità delle abitazioni direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

“La campagna non si ferma. – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – La vendita dei prodotti avviene nel rispetto delle regole, e quindi distanziamento sociale, fila ordinata e soprattutto dispositivi di protezione e soprattutto all’aria aperta e non al chiuso. E’ sicuramente un elemento non trascurabile. Abbiamo già maturato una grande esperienza nella gestione di una situazione così complicata in queste settimane laddove ci è stato consentito di tenere i mercati. La nostra è una scelta di servizio nei confronti di chi vive nei piccoli centri, non può spostarsi per andare ai market o ha particolari difficoltà di movimento. E’ una scelta anche sociale. Vogliamo dare una risposta in tempi di Covid concreta e salutare in attesa di tornare alla normalità”.

Il mercato di via Fratti a Viareggio non sarà l’unico a riaprire o già riaperto: gli altri sono il giovedì mattina a Seravezza, in località Pozzi, il venerdì a Massarosa nella piazza del mercato ed il sabato in piazza Romboni a Camaiore. Coldiretti ricorda che è anche possibile ordinare e ricevere direttamente a casa la spesa di Campagna Amica.

Numerose le aziende che hanno aderito nella sola Versilia: Le Furiose cooperativa (Viareggio) pesce 320.8927183; La Serra di Dalle Mura Luciana (Viareggio e Camaiore) ortofrutta 333.7732845; L’Ortofresco di Dalle Mura Amedeo (Viareggio, Camaiore) 347.5448145; Regina Schleicher (Viareggio, Camaiore) miele 340.3836091; Andrea Graziani (Camaiore e Viareggio) piante in vaso 348.9162766; Dante Maccioni (Viareggio, Camaiore) fiore reciso 347.3347032; Maestà della Formica (Versilia, Lucca) confetture e vino 349.6921806; Del Corona Pietro (Barga, Gallicano) confettura, ortaggi e vino 345.6986529; Larita di Pagani Andrea (Pietrasanta, Massa) testaroli e pane 328.8416411; Carlo Rossi (Massa, Pietrasanta) miele 339.8441604; Le Vigne del Grillo (Camaiore, Versilia) vino, ortaggi, uova e confetture 338.4795189; Il Paradiso (Seravezza, Versilia) ortaggi e uova 340.0568225; Versil Green (Versilia) igienizzanti e cosmesi naturali, miele 347.1785336.