Verso la fase 2, il sindaco di Stazzema: “Ora tutto dipende da noi”

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, fa il punto della situazione a seguito del nuovo decreto del governo che amplia alcune possibilità di spostamento e definisce una prima ipotesi di riapertura delle attività.

“Con il nuovo decreto del governo – commenta il sindaco Maurizio Verona – possiamo avere qualche nuova libertà come quella di far visita ai familiari, tornare nei propri luoghi di residenza o domicilio anche fuori regione o qualche nuova possibilità per il tempo libero e lo sport. Per le attività economiche viene tracciata una ipotesi di percorso verso la normalità. Adesso però tutto dipende da noi e dai nostri comportamenti ed occorre quindi, tenere alta la tensione e l’attenzione. Ci sono attività che potranno riprendere il 4 maggio, alcune il 18 maggio, altre dovranno attendere l’1 giugno a seconda del grado di rischio di venire a contatto con altre persone. Queste ripartenze scaglionate consentiranno di verificare settimanalmente se la situazione procede, come auspichiamo, verso un miglioramento. Se ciò non accade, andremo inevitabilmente verso nuove misure restrittive”.

“Assistiamo con soddisfazione – continua il sindaco Maurizio Verona – alla verifica sui tamponi di alcuni concittadini che hanno dato esito negativo e quindi, vi è un percorso verso la guarigione: i nuovi guariti a questa mattina sono tre e si arriva ad otto per quanto attiene il nostro Comune”.

Arriva quindi l’appello del sindaco: “Ora come mai precedentemente, tutto dipende da noi e dai nostri comportamenti: se dall’analisi dei dati che le Regioni forniranno nelle prossime ore e settimane al governo vi sarà un progressivo miglioramento dei dati, allora quelle scadenze che ci possono apparire lontane potrebbero essere anche anticipate. Altrimenti, dovremo fare i conti con queste limitazioni o con nuove limitazioni per un periodo più lungo. Non dobbiamo credere che il 4 maggio tutto ritorni alla normalità: dovremo saperci conquistare con i nostri comportamenti responsabili la nostra libertà, adottando tutte quelle misure che consentano il distanziamento sociale ed il contenimento e il progressivo superamento del contagio. Faccio di nuovo appello ai cittadini perché siano protagonisti di questa nuova fase che è stata definita di “convivenza con il virus”. Ci sono segnali che ci danno speranza, ma bisognerà saper stare alle regole”.