Balneari, Montemagni (Lega): “Dalle istituzioni servono protocolli e date ufficiali”

“Sarà anche partita la fase due ma per gli operatori balneari versiliesi nulla è cambiato“. Così interviene la capogruppo in Consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni che accusa lo Stato e le Regioni di non aver fatto abbastanza per tutelare il settore.

“Possibile che non si riescano a definire delle precise linee guida, tali da consentire ai proprietari degli stabilimenti di allestire in modo adeguato i propri arenili, fornendo loro, poi, altresì, una plausibile data di apertura? – si domanda la consigliera -. Anche in condizioni di normalità per sistemare il tutto, occorrono delle settimane e quindi diventa fondamentale conoscere quali accorgimenti si debbano adottare per accogliere in sicurezza i turisti. Già la stagione rischia di essere fortemente penalizzata dal coronavirus, vogliamo almeno dare da parte delle istituzioni un chiaro segnale ai balneari, fornendo loro un concreto ed ufficiale protocollo, mettendo così anche fine alle tante e spesso improvvide illazioni che sono state fatte, in merito a questo comparto, nelle ultime settimane?”.

“Domande lecite – conclude Elisa Montemagni- a cui solo una politica distratta ed incompetente, nonostante le varie task force, non ha ancora saputo dare delle esaurienti risposte; le zone costiere, come appurato dall’apposita commissione consiliare, vivono palesi e maggiori difficoltà rispetto all’entroterra e far saltare un’intera stagione balneare, significa far scivolare un intero settore nel baratro“.