Massarosa, i consiglieri regionali del Pd in visita all’agenzia Oroburro

Questa mattina (4 maggio) i consiglieri regionali del Partito democratico e componenti della commissione territorio e ambiente Stefano Baccelli, Monia Monni e Francesco Gazzetti hanno fatto visita all’agenzia Oroburro di Massarosa. Quest’ultima infatti, in collaborazione del centro di ricerca Rifiuti zero di Capannori e Zero waste Italia, ha progettato e realizzato “Arya” una mascherina riciclabile in tessuto filtrante di cellulosa e cotone.

“Non possiamo che esprimere grande apprezzamento per l’idea di questa azienda lucchese che insieme alla questione della sicurezza sanitaria mette in campo una creatività votata alle cause del riciclo e della sostenibilità ambientale: produzione, utilizzo e, soprattutto smaltimento, di milioni di dispositivi che da qui in avanti in Toscana, così come nel resto del Paese, saranno necessari – hanno commentato i consiglieri -. Sappiamo bene che l’utilizzo delle mascherine farà parte della nostra quotidianità nelle prossime settimane e, con tutta probabilità, nei prossimi mesi: uno strumento di protezione di cui tutti noi abbiamo e avremo bisogno e su cui, nonostante la fase emergenziale, è necessario capire come potrà essere smaltito”.

“La ricerca di materiali compatibili con l’ambiente all’interno un’ottica di riciclabilità del prodotto diventa una questione centrale e non più rimandabile – hanno aggiunto i consiglieri -. L’utilizzo della cellulosa e del cotone per la realizzazione di Arya, dispositivo non sanitario ad uso civile realizzato dall’agenzia Oroburro, apre una breccia verso un’economia circolare della produzione di mascherine che non solo ci fa ben sperare ma su cui in Toscana sarà importante avviare una riflessione. Lo sforzo di unire sostenibilità ambientale alla produzione di questi dispositivi sarà un passaggio ulteriore che come Regione dovremo affrontare, promuovendo realtà che in maniera lungimirante stanno mettendo in campo energie e competenze ammirevoli per consentire una ripresa economica sicura per le nostre comunità e per l’ambiente che ci circonda”.