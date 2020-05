L’amministrazione di Massarosa esprime solidarietà alle proteste dei commercianti che oggi (4 maggio) hanno protestato on un flash mob per le stringenti misure adottate dal governo in questa nuova fase dell’epidemia. Il sindaco Alberto Coluccini insieme all’assessora Michela Dell’Innocenti hanno fatto visita alle diverse attività del territorio e si sono uniti alle manifestazioni dei concittadini. “Capisco bene le loro richieste sintetizzate stamani col flash mob – afferma il primo cittadino, Alberto Coluccini – perché bisogna consentire a chi può lavorare in sicurezza di poter riaprire. Servono protocolli seri e chiari: fino ad ora decreti e ordinanze regionali si sono sovrapposti alle scelte del Governo e a quelle dei Comuni, imponendo regole poco chiare, non decifrabili, spesso non praticabili né controllabili, generando confusione e sconforto”.

“Quelle attività che non è possibile far riaprire in sicurezza da subito vanno aiutate immediatamente. Non è giusto – ha aggiunto l’assessora Dell’Innocenti – che i Comuni siano costretti a chiedere di pagare Tari e Tosap anche a chi è stata imposta la chiusura: lo Stato e la Regione devono stanziare immediatamente risorse per coprire i costi della spazzatura e contributi per l’affitto dei fondi commerciali”.

“Siamo consapevoli delle reali difficoltà dei nostri commercianti – ha ribadito il sindaco Coluccini – e vogliamo essere vicini a tutte le attività commerciali e produttive in questo momento così difficile e inedito. Dietro ogni attività ci sono le famiglie di chi fa impresa e dei loro dipendenti: la voce dell’amministrazione si farà sentire con ancora più forza e determinazione in tutte le sedi istituzionali, per portare all’attenzione del Governo tutte le istanze dei lavoratori. Per quanto di nostra competenza – conclude il sindaco – abbiamo già differito le scadenze della Tosap e non abbiamo ancora provveduto a determinare le scadenze della Tari, aspetto su cui stiamo lavorando in questi giorni”.